Artisans rénovation énergétique de maison dans l’Hérault

Fifa 16

Tout simplement parce qu’il me faut ma dose de jeu de foot et de mode carrière, même du fifa world cup . C’est plus fort que moi, j’ai envie de faire jouer mon équipe en 4-4-2 avec un milieu en losange et des arrières latéraux qui participent au jeu offensif, j’ai envie d’emmener le Clermont Foot sur le toit de l’Europe encore une fois et de faire porter la tunique auvergnate à Christiano Ronaldo et Messi (même si y paraît que ce sera plus difficile sur cette nouvelle version).

Faut dire que je suis un vrai toxico : j’ai acheté quasiment tous les PES sur PS4 et je me suis mis à Fifa en passant sur la next gen, et j'attends fifa 17 en catalan ! Je suis tellement accro que je n’imagine même plus ne pas acheter mon jeu de foot annuel… Vous croyez que c’est grave ?

Call of Duty : Modern Warfare 2

On aime ou on aime pas… mais ils se sont quand même assez bien débrouillés chez Activision. Le jeu est une réussite, la majorité de la presse l’admet, mais méritait-il pour autant de devenir le plus grand jeu de l’histoire du jeu vidéo ? Le jeu a été marketé et surmarketé, avec des procédés parfois très limites… En tant que gamer responsable, je devrais être offusqué, surtout après avoir lu la critique de nos collègues de (tout pour le gamer à petit prix).

Mais non, c’est plus fort que moi ! J’ai envie de mettre la main sur le titre pour pouvoir me faire mon propre avis et surtout pour pouvoir dire un peu narcissiquement dans dix ans : « Ouais, moi, Modern Warfare 2, j’y ai joué en 2009 ». Je suis définitivement trop perméable au discours publicitaire…