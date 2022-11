Artisan rénovation de façades à Perpignan 66

Plus encore que tout autre élément architectural, la façade donne le ton d’un bâtiment. Les spécialistes en rénovation de bâti ancien à Perpignan, sont capables, au vu d’une façade, de donner l’époque, le style voire la région d’une construction.

Le ravalement de façade dans le 66 : plaisir des yeux, étanchéité et confort thermique

Entreprendre des travaux de rénovation de façade à Perpignan et Saint Estève, Baixas, Cabestany, Canet, Rivesaltes, c’est donc agir sur ce qui se verra le plus. Cela peut être l’occasion de bouleverser l’apparence de sa maison, ou au contraire de la restaurer dans l’esprit du revêtement précédent. Mais un tel chantier nécessite une méthodologie aboutie, pour ne pas entreprendre des travaux coûteux qui ne serviraient à rien. Tout problème de façade a une cause, qu’il faut analyser avant de passer à l’acte !

D’un point de vue général, la rénovation de la façade de sa maison à Perpignan ne s’improvise pas. Au contraire, il convient d’établir un plan détaillé des travaux à effectuer avant toute prise de décision. L’objectif est de détecter les premiers signes alarmants afin de traiter à temps les problèmes. Si le propriétaire décide d’attendre quelques mois avant d’agir, la situation pourrait s’aggraver. Il faut alors prendre des décisions sérieuses une fois le diagnostic de la façade terminé. Le traitement des murs est bien sûr indispensable afin d’éliminer les saletés et les mousses qui s’y collent. Il est conseillé d’utiliser des produits hydrofuges et des anti-mousses pour simplifier le nettoyage de la façade : faites appel à un façadier de Perpignan ou du 66 pour intervenir sur ce chantier !

Il est nécessaire de refaire une façade dans le 66 lorsque celle-ci est endommagée, lorsque vous souhaitez rénover l’édifice, mais également l’embellir ou que vous y êtes contraint par la commune ou la copropriété.

L’opération de ravalement de façades peut aussi aller au-delà d’un simple « relooking ». La rénovation des murs peut être l’occasion de les isoler par l’extérieur, une technique de plus en plus prisée qui permet un réel gain thermique sans intervention à l’intérieur du bâtiment.

